Encuentran a la gemela perdida de Karely Ruiz: son idénticas.

¿Te has preguntado alguna vez si tienes un doble en alguna parte del mundo? ¡La respuesta podría sorprenderte! Resulta que una joven de Ecatepec, Estado de México, ha causado revuelo en las redes sociales por su impresionante parecido con la famosa influencer y modelo Karely Ruiz.

Karely, Rafa, Chispa y Gloria jugaron a los penales de la muerte.

No cabe duda que el mundo está lleno de sorpresas y coincidencias sorprendentes. ¿Será acaso que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo? ¡Las posibilidades son infinitas!

Ella es la Karely de Ecatepec

¡Conoce a Lucy Rojo! Una tatuadora que ha dejado a más de uno con la boca abierta gracias a su asombroso parecido con la famosa modelo y creadora de contenido, Karely Ruiz. ¿Será acaso que son hermanas separadas al nacer?

El canal de YouTube Jerico Mx no pudo resistirse a conocer más sobre esta increíble historia, así que fue hasta el hogar de Lucy para entrevistarla.

¿Cómo se dio cuenta de su parecido con Karely Ruiz?

Durante la entrevista, Lucy reveló que fue su esposo quien notó por primera vez su asombroso parecido con la famosa influencer. A partir de ahí, las redes sociales hicieron su magia y la joven tatuadora se convirtió en un fenómeno viral.

“Al principio no sabía quién era Karely”, confesó Lucy, “pero cuando mi esposo me lo dijo, empecé a prestar más atención y a notar el parecido”. Sin embargo, cuando intentó contactar a la verdadera Karely, no tuvo suerte y nunca recibió respuesta.

A pesar de eso, Lucy se ha tomado todo con humor y ha disfrutado de la atención que ha recibido. “Fue muy divertido ver cómo la gente me empezaba a reconocer en la calle”, dijo. “Incluso una chica me pidió una foto pensando que yo era Karely”.

