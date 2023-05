Santa Fe Klan y Karely Ruiz estrenan VIDEO; rompe las redes.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, pues hace algunas horas Santa Fe Klan y Karely Ruiz estrenaron el video de “Sabes”, tema que han venido anunciado desde hace varias semanas.

Karely, Rafa, Chispa y Gloria jugaron a los penales de la muerte.

El estreno del videoclip de “Sabes” se dio ayer 11 de mayo a las 20 horas, lo que desató la locura entre los fans de ambos que esperaban con ansias ver el video no tan explícito en YouTube, pues se sabe que hicieron otro para la plataforma OnlyFans.

Te puede interesar: Karely Ruiz dedica polémico mensaje a Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan.

¿Dónde ver el video de Karely Ruiz y Santa Fe Klan?

A través de sus cuentas oficiales, Karely Ruiz y Santa Fe Klan anunciaron que estaban colaborando para el lanzamiento de un video musical. El video sin censura de “Sabes” fue lanzado el pasado 4 de mayo a través de la plataforma de OnlyFans de la influencer. Pero la versión soft fue estrenada ayer en YouTube. (Mira el video)

¿Hay romance entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz?

Aunque ninguno de los dos ha confirmado romance, el rapero guanajuatense y la influencer se han mostrado muy cariñosos, incluso se les ha visto besándose y en situaciones subidas de tono; sin embargo, se dice que todo se trató de una campaña publicitaria para promocionar “Sabes”.

También te puede interesar:Los mensajes que confirman la apasionada relación de Karely Ruiz y Santa Fe Klan.

No obstante, la cercanía entre ambos parece haber removido algunos sentimientos, ya que siguen estando muy juntitos, incluso el intérprete “Así soy”, “Te iré a buscar”, “Ojos tumbados” y “Mar y tierra”, entre otras, le dio tremendo regalo a la creadora de contenido.

Después del estreno de “Sabes”, el rapero transmitió desde la casa de Karely Ruiz en la CDMX y la influencer compartió que Santa Fe Klan había llegado a su casa con un ramo de rosas muy buchón.

Te puede interesar: Maya Nazor dedica polémico mensaje a Karely Ruiz y Santa Fe Klan.

¿Karely Ruiz confesó qué pasa con Santa Fe Klan? En entrevista con el podcast de Julio Orozco, Karely Ruiz reveló que lo de Santa Fe Klan empezó como un negocio para la promoción de su canción “Sabes”; sin embargo, al parecer tanto beso y tanto tiempo juntos ya los unió.

“Conectamos muy bien, la gente comenzó a hacer chismes, muy cuando me besó en Monterrey (…) lo platicamos y estamos dejando que fluya. Así mismo, dejó claro que si se llega a dar algo con el guanajuatense “súper bien”, y sino seguirán siendo amigos. “Yo estoy abierta a cualquier cosa, y si no, no es que me vaya a molestar o algo”, finalizó.