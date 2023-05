Así lucía Georgina Rodríguez antes de conocer a Cristiano Ronaldo.

El rostro de Georgina Rodríguez ya es conocido por millones de personas a través del mundo y no solo por ser la pareja de Cristiano Ronaldo, sino porque se ha encargado de compartir con sus fanáticos sus caros lujos tanto en redes sociales como en las dos temporadas de su serie ‘Soy Georgina’.

La joven de 29 de años poco a poco se ha ido consolidando por su cuenta en el mundo el modelaje y es precisamente por su fino y costoso estilo de vestir que se ha catalogado como la pareja de un futbolista más elegante. Aunque muchos dan el crédito a Cristiano debido a que por su fortuna Georgina ha sabido cómo vestirse bien pero en realidad lo que pocos saben es que ella era experta en moda y estilo antes de conocer a CR7.

¿Cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

La ahora empresaria argentina solía trabajar en una tienda en Madrid, motivo por el cual tiene experiencia y conocimientos en moda. En su serie, Georgina confesó cómo fue la primera vez que conoció a Cristiano Ronaldo en 2016 y el impacto que dejó en ella al instante.

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”.

Desde ese entonces, el click fue inmediato y el astro del futbol portugués comenzó a pretenderla, recogiéndola después del trabajo en su lujoso Bugatti hasta que tiempo después se hizo pública su relación.

¿Cómo lucía Georgina Rodríguez antes de conocer a Cristiano Ronaldo?

Hace algunos meses, comenzaron a circular por redes sociales fotografías de la modelo e influencer antes de conocer a Cristiano. En las imágenes, se puede ver a Georgina trabajando en la tienda Gucci, luciendo un uniforme blanco y negro mientras se encargaba de acomodar un aparador. Georgina no ha cambiado mucho físicamente puesto que luce exactamente igual, aunque sí ha habido una gran evolución en su estilo de vestir.

Ante esto, Georgina no se ha pronunciado al respecto, por lo que ha concentrado su atención más en sus proyectos, su familia y los lujos que solo ella se puede dar.