Geraldine Bazán reacciona a la boda cancelada de Irina Baeva y Gabriel Soto.

Irina Bavea y Gabriel Soto atraviesan por un mal momento a nivel personal, pues han cancelado su boda de un momento a otro. En su momento, los actores informaron que la guerra entre Ucrania y Rusia tuvo que ver con esta decisión, pues los padres de la rusa no pudieron viajar a México.

Gabriel Soto e Irina Baeva cancelaron su boda. ¿Por qué lo hicieron?

“Está en pausa por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania... esperemos que todo se aclare un poquito más”, declaró Gabriel Soto en su visita a Yucatán a mitades de agosto.

Los usuarios de las redes sociales comenzaron a crear todo tipo de especulaciones, de hecho, también rumoraron que el enlace nupcial tendría lugar el 6 de mayo de 2022.

Lo anterior fue un rumor falso, pues Gabriel e Irina se encontraban de viaje y no tenían planes de realizar su boda a mitades de este año.

Han surgido detalles sobre el lugar de la boda, los dos vestidos de novia de Irina, la lista de invitados y más, aunque la pareja no ha dado información oficial sobre este hecho.

Hasta ahora, una guerra impide el matrimonio de Gabriel Soto e Irina Baeva, pero los actores se han mostrado enamorados en diferentes post de las redes sociales.

Geraldine Bazán reacciona a la boda cancelada de Gabriel Soto e Irina Baeva

Geraldine Bazán fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México por los medios de comunicación mexicanos, desde donde fue cuestionada por la boda cancelada de Gabriel Soto e Irina Baeva.

La actriz mexicana deja entrever que no está interesada en los asuntos personales de su ex y prometida: “No tengo información la verdad, no tengo ni idea. ¿Y a mí qué?”

Recordemos que Gabriel y Geraldine vivieron un romance que dio paso a dos hijas llamadas Elisa y Alexa, aunque su antigua relación sentimental continúa dando de qué hablar.

