Boda de Gabriel Soto e Irina Baeva se pospuso: ¿Por qué?

Una guerra impide el matrimonio de Gabriel Soto e Irina Baeva, sí, aunque usted no lo crea, la cancelación del enlace matrimonial de la popular pareja se debe al conflicto bélico de Rusia y Ucrania.

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Pues, la familia de la novia no puede viajar a suelo mexicano para estar presente en el esperado evento. Así lo dio a conocer el mismo actor en su visita a la Ciudad de Mérida, Yucatán, el pasado fin de semana.

Todo muy bien, todo de maravilla, pues bien, felices, contentos, ya sé que me van a preguntar de la boda, está en pausa por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, sabemos eso y esperamos a que termine la novela y esperemos que ya todo se aclare un poquito más

Gabriel Soto reveló el lugar donde podría ser su boda con Irina Baeva.

El actor, se aventuró a revelar que precisamente la región yucateca podría ser el escenario perfecto para declarar su amor frente al altar.

Sí, por qué no, me acabas de dar una buena idea, Haciendas, playas, hay de todo; miren dejen saco la pluma, lo voy a apuntar y lo platico con Irina regresando a México. Todo muy bien

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Actualmente, Gabriel Soto se encuentra grabando una novela en la que comparte créditos con Susana González, Alberto Estrella, Sergio Reynoso, Ximena Herrera, entre otros.

