Mamá de Geraldine Bazán envía indirecta a Gabriel Soto.

La madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortíz, festejó la nueva pareja que formó su hija con el empresario Luis Rodrigo Murillo García. Doña Rosalba habló con los medios de comunicación, entre ellos, Venga La Alegría, y no perdió la oportunidad de soltar una indirecta para Gabriel Soto.

Y es que la señora hizo hincapié en que está muy feliz por la nueva relación con su hija y destacó que ella sí es fiel.

“Qué bueno que ocupe su tiempo en que tiene una pareja, porque mi hija es una persona de una sola persona, entonces que ella sea feliz, yo voy a ser feliz”, comentó.

“O sea, no tiene caso decir ‘¡ay!, que prometido’ o no sé qué si no viven juntos, si vivieran juntos pues ya para qué la promete si ya la tienes ahí”, lanzó.

Además, doña Rosalba criticó al actor por haber dado a conocer la cantidad que ganó en la demanda que interpuso contra una revista, ya que consideró que se trató de una situación que ponía en riesgo la seguridad de su hija y de sus nietas.

