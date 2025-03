Geraldine Bazán revela lo que pensó tras la crisis de salud que su ex, Gabriel Soto, vivió en 2024

El 2024 ha sido, sin duda, el año más complicado para Gabriel Soto, quien hace algunos años sostuviera una relación amorosa con Geraldine Bazán. El actor no solo terminó su vínculo con Irina Baeva, sino que también sufrió importantes malestares de salud, entre los que destacan dolores (que en su momento pensaron era cáncer) y asuntos relacionados con la depresión.

Ahora, Gabriel Soto se encuentra en una mejor etapa tanto física como emocional, por lo que recuerda el año 2024 como uno de verdadera superación en este plano. Ante ello, luce interesante conocer la postura de su ex pareja sentimental, con quien si bien en un principio no concluyó en los mejores términos, ahora se sabe que la relación entre ambos se basa en el respeto.

¿Qué dijo Geraldine Bazán sobre la salud de Gabriel Soto?

Vale recordar que Geraldine Bazán y Gabriel Soto sostuvieron una relación matrimonial de la que surgieron dos hijas. Por ende, durante una entrevista la actriz se mostró reservada ante tal asunto, aunque dejó entrever que la unión que tienen fue suficiente para superar este hecho: “Nosotros somos una familia, tenemos dos hijas y vamos a estar unidos porque nuestras hijas son lo más importante para nosotros”.

Cabe destacar que, además de haber sufrido depresión, Gabriel Soto recibió un diagnóstico médico que sugería la posibilidad de padecer leucemia, misma que al final no se concretó. Ante ello, dejó claro que el apoyo que tuvo de sus hijas, así como de la relación de respeto que tiene con la propia Geraldine Bazán, fueron fundamentales para superar esta etapa de su vida.

Un equipo por el bien de sus hijas

Finalmente, y pese a la separación que tuvieron años atrás, Geraldine dejó claro que la relación que tiene con Gabriel Soto ha sido benéfica para Elissa y Miranda, sus hijas, por lo que relató que su día a día con ellas son oxígeno para su vida: “Aunque yo esté en novelas ellas están conmigo. Me levanto a las 5:30 am para llevarlas a la escuela; a lo mejor no estoy cuando llegan de comer, pero llego cuando se van a dormir y al otro día. Somos un buen equipo y tratamos de siempre estar el uno o el otro (Gabriel)”.