Geraldine Bazán responde si regresaría con Gabriel Soto: “Ni envuelto para regalo”.

Una de las relaciones más queridas de la pantalla chica hace unos años era la que formaban Gabriel Soto y Geraldine Bazán, pero luego de una polémica separación los actores tuvieron que tomar su camino.

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Al poco tiempo de su separación, Gabriel Soto comenzó una nueva relación sentimental con Irina Baeva, quien hasta el momento sigue siendo su novia con la que tiene planes de llegar al altar.

En una entrevista reciente con Adela Micha, Geraldine Bazán fue invitada a un programa ‘La Saga’ de Adela Micha, donde reveló varios detalles de su vida privada y profesional, al mismo tiempo habló de su relación con Gabriel Soto.

Las polémicas declaraciones de Geraldine Bazán sobre Gabriel Soto.

Fue durante el programa mencionado que Geraldine Bazán reveló lo que piensa actualmente de Gabriel Soto, pero lo que más sorprendió fue que afirmó que no volvería a tener una relación con el padre de sus hijas. "Ni envuelto para regalo”

Sobre la nueva relación que tiene la actriz, aseguró que ella ya sabe perfectamente lo que quiere en su vida, por lo que afirmó que se va a llevar todo paso a paso.

Pues es que ya habíamos andado antes. terminamos... Y ahora estamos viendo. Yo ya no tengo 15 (años), tengo dos hijas, tengo bien claro que es lo que quiero, y entonces pues vamos a ver

Mientras ella hace planes y define sus prioridades en su vida, Gabriel Soto reveló que acaba de suspender su boda con Irina Baeva.

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