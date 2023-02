Gerard Piqué comparte conversación de WhatsApp y filtra detalle.

Parece que Gerard Piqué sabe cómo hacerse viral y es que ayer fue él mismo, quien en Twiiter hizo pública una conversación de WhatsApp del chat de la Kings League, donde echaron de cabeza a Iker Casillas por una confusión, pero lo peor es que ese tuit reveló la foto de perfil del ex de Shakira.

¿Qué opinan los conductores de la actitud de Piqué con Shakira?

Todo surgió porque quisieron poner en evidencia un error de Iker Casillas en el chat que integra a los presidentes de la Kings League, pues el portero confundió la duración de un audio de WhatsApp con la hora en la que el mensaje fue enviado, lo que ocasionó burlas de sus compañeros, quien no tardaron en hacerlo público.

Este error del exguardameta fue comentado en el mismo chat por el socio y streamer de Piqué, Ibai Llanos, pero quien destapó todo en Twitter fue el mismísimo Piqué; aparentemente sin darse cuenta que con ello, revelaba su propio perfil de WhatsApp.

¿Qué detalle observaron los seguidores en la publicación de Gerard Piqué?

Hoy están de cumpleaños tanto Shakira como el futbolista catalán y es el primer festejo que pasarán separados. Aunque, ninguno ha hecho un comentario al respecto, las respuestas podrían estar en sus redes sociales.

Un día previo a su cumpleaños 36, Gerard Piqué compartió una conversación de su liga y además de las burlas al guardameta, en lo que los seguidores fijaron su atención fue en el perfil de WhatssApp del ex de Shakira.

Y es que, en él, lejos de lo que pueda pensarse, en éste aparecen sus dos hijos Milan y Sasha, pintados de la cara.

¿Qué pensará Shakira sobre la publicación de Piqué?

Esperamos que este hecho no haga enojar a la colombiana, pues recordemos que no le gusta que sus hijos aparezcan de manera pública sin su consentimiento, pues si bien no se sabe si Piqué lo hizo con alevosía y ventaja, lo que sí se sabe es que logró que habláramos hoy de él y de su liga.

