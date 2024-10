La ruptura entre el exfutbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira fue uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo en los últimos años. Tras meses de especulaciones y declaraciones indirectas, Piqué finalmente ha decidido romper su silencio y hablar sobre este capítulo de su vida. En una reciente entrevista, el exjugador del Barcelona ha compartido detalles inéditos sobre su separación, ofreciendo una nueva perspectiva sobre lo ocurrido y aquí te tenemos los detalles.

¿Cómo terminó la relación de Gerard Piqué y Shakira?

Para empezar, cabe recordar que la relación entre Piqué y Shakira, que duró más de una década, llegó a su fin en 2022. La noticia de su separación tomó por sorpresa a sus seguidores y rápidamente se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación. A raíz de la ruptura, surgieron numerosos rumores sobre las posibles causas de la separación, siendo la más destacada una supuesta infidelidad por parte de Piqué.

Shakira hace viral baile en redes sociales y más en los Espectáculos [VIDEO] ¡No te pierdas los Espectáculos! Donde nuestros queridos conductores te taren los mejores chismecitos de la farándula y recién salidos de redes sociales.

En este sentido, la cantante no tardó en responder a estas especulaciones a través de su música, en la cual hizo múltiples referencias a su ruptura, dejando entrever su dolor y decepción.

Te puede interesar: Shakira exhibe a Belinda de la peor manera; así fue el momento

Gerard Piqué revela detalles inéditos de su ruptura con Shakira

Sin embargo, en una reciente entrevista, Piqué ha decidido hablar por primera vez sobre su separación de Shakira. Aunque ha evitado entrar en detalles específicos sobre lo ocurrido, el exfutbolista ha reconocido que la atención mediática que ha rodeado su vida personal ha sido intensa.

“Siempre he estado muy tranquilo”, afirmó Piqué. Sin embargo, también ha dejado entrever que no todo lo que se ha publicado sobre su ruptura es cierto: “La verdad no está contada de la manera que ha sido”, aseguró.

A pesar de la controversia, Piqué se mostró positivo y agradecido por lo que tiene. En este sentido, destacó la importancia de su familia y amigos en estos momentos difíciles: “Lo mejor es estar rodeado de los míos”, afirmó. También dejó claro que, a pesar de la atención mediática, él sigue siendo el mismo: ”Entiendo que mucha gente piense de una manera u otra sin conocerme, pero siempre he estado muy tranquilo”, añadió.

Te puede interesar: Hola Enfermera y Capi Pérez rompen las redes con tierna sesión de FOTOS del pequeño Vicente

En definitiva, las declaraciones de Gerard Piqué sobre su ruptura con Shakira han generado un gran interés entre sus seguidores. Aunque el exfutbolista ha evitado entrar en detalles escabrosos, sus palabras han ofrecido una nueva perspectiva sobre este capítulo de su vida. ¿Será que la infiel fue la colombiana?