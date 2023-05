Ghosting en las parejas: ¿Qué es y qué tipo de persona lo hace?

Cuando una persona en una relación romántica decide desaparecer repentinamente sin dar ninguna explicación o decir adiós, se le llama “ghosting”. Es una tendencia creciente en las relaciones modernas, especialmente en las que se han formado en línea.

¿Sospechas infidelidad de tu pareja? Platicamos con la especialista.

El ghosting puede ocurrir después de unas pocas citas o después de haber estado en una relación durante un tiempo prolongado. Aunque puede ser una forma fácil de terminar una relación para el que se aleja, el ghosting es extremadamente doloroso para el otro miembro de la pareja y se considera una forma de maltrato emocional.

¿Por qué el ghosting es una forma de maltrato emocional?

El ghosting puede ser una forma de maltrato emocional porque es cruel e inmaduro. El que se va puede pensar que es la forma más fácil de terminar una relación, pero para el otro miembro de la pareja, es un acto doloroso y desconsiderado.

Ser dejado sin explicación o sin decir adiós puede hacer que la otra persona se sienta confundida, herida, desesperada y abandonada. Además, el hecho de que la persona que desapareció no haya sido honesta y directa con sus sentimientos y pensamientos puede llevar a la persona abandonada a cuestionarse su propio valor y autoestima.

Esta falta de cierre emocional puede ser especialmente difícil para aquellos que ya tienen problemas de ansiedad, depresión u otras afecciones de salud mental.

¿Cómo superar el ghosting?

Si te han ghosteado, es importante recordar que no eres responsable de la decisión de la otra persona de desaparecer sin una explicación. Aunque puede ser difícil, intenta no culparte a ti mismo y no obsesionarte con tratar de entender por qué sucedió. En lugar de eso, concéntrate en cuidar tu propia salud mental.

Tómate el tiempo para procesar tus emociones y permitirte sentir lo que necesites sentir. A veces, hablar con un amigo o un profesional puede ayudar a que la persona se sienta menos sola y a obtener una perspectiva externa. Además, es importante recordar que mereces estar con alguien que te respete y te trate con consideración.

Toma nota

El ghosting en las parejas es una forma cruel e inmadura de terminar una relación y puede tener un impacto negativo en la salud mental de la persona abandonada.

Si has sido ghosteado, tómate el tiempo para cuidarte a ti mismo y recuerda que mereces estar con alguien que te valore y te respete. Y si alguna vez estás considerando ghostear a alguien, piénsalo dos veces. En lugar de desaparecer repentinamente, es mejor ser honesto y tener una conversación abierta y sincera.

Te puede interesar: Amor sin fronteras: ¿Qué es el poliamor?