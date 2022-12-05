Así fue el funeral de la actriz del cine mexicano, Gina Romand.

El pasado sábado falleció la actriz Gina Romand a los 84 años de edad, después de haber contraído una neumonía y profundamente afectado su hijo, el productor de teatro, Gabriel Varela, admitió que el fallecimiento era previsible.

Gabriel Varela habla conmovido sobre la muerte de su mamá

Pero en el fondo sabíamos que no, sabíamos que era nada más cuestión de tiempo para que volara

Al ser cuestionado sobre el consejo que recibió de su madre durante los últimos días que pudo platicar con ella, éste respondió conmovido que sus palabras fueron: “Busca tu luz, pero aún no la encuentro”.

Respecto a que ahora la actriz ya se encuentra con su esposo y con su hijo, Gabriel comentó: Sí, ella está feliz; ella está bien.

Por su parte, su hermana Gina Varela compartió el último encuentro que tuvieron con su madre en el hospital donde permaneció dos semanas.

“Ella siempre estuvo en terapia intermedia. Nos dejaron entrar y se le dio los Santos olios a mi mamá y yo le di un beso en el corazón y en ese momento yo sentí que se estaba despidiendo y desgraciadamente hubo un momento en el que sus pulmones estuvieron colapsados al 100% y ya no podía ella respirar. Y nos dieron la opción de intubarla, pero decidimos que no era la opción que queríamos para ella y que era mejor que ella se fuera cuando se tenía que ir.

Gina Romand dejó sus peticiones para su funeral

La hija de la fallecida actriz compartió algunas peticiones que su madre les hizo para su funeral: que su caja estuviera cerrada porque ella decía que no sabía quién la iba a maquillar, que no sabía cómo se iba a ver; entonces, su caja cerrada.

Gina Romand nunca dejó de extrañar a su hijo Francisco y su esposo Salvador Varela

Finalmente, Gina confiesa que su mamá nunca dejó de extrañar a su hijo Francisco y a su esposo Salvador Varela desde su fallecimiento.

Perdió a mi hermano Paco y luego perdió a mi papá, perdió a su pareja de 54 años. Entonces es una mujer que siempre fue resiliente.

De origen cubano, Georgina García y Camargo fue una destacada figura del cine mexicano de los años sesenta y setenta. Se casó con el también fallecido productor de teatro Salvador Varela, con quien procreó a sus hijos Gabriel y Gina Varela.

Después de aparecer en la cinta Yo soy muy macho al lado de Antonio Aguilar y Silvia Pinal vio despegar su carrera e intervino en diversas películas del Santo.

En 1986, recibió un premio Ariel por su interpretación de la “Kiki” Herrera Calles en la cinta Gavilán o Paloma sobre la vida de José José. También fue conocida como la rubia de categoría al convertirse en la emblemática modelo de una famosa marca de cerveza.

Su cuerpo fue incinerado la mañana de este domingo. Descanse en paz, la querida Gina Romand.

