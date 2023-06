Gmail: ¿Cómo liberar espacio en tu correo sin tener que pagar?

Google ha sabido crecer desde sus diferentes extensiones y una de ellas es Gmail, su servicio de correo electrónico. Actualmente se trata de una de las plataformas de su estilo con una muy fuerte popularidad entre los cibernautas. Y es que, al ser desarrollado por el buscador más famoso del mundo también, el correo brinda la posibilidad de conectarlo con otros servicios como Google Drive, Google Meets y Google Docs.

Todo esto ha llevado a que Gmail sea la herramienta de correo electrónico favorita de muchas empresas e instituciones educativas en todo el mundo. Sin duda, el servicio de correo de Google se ha vuelto una de las estrellas de sus productos digitales.

No obstante, con el paso del tiempo la capacidad de almacenamiento puede llegar a su límite. La razón de que suceda se debe a que todo está conectado, es decir, el usuario de Gmail puede redactar, enviar y recibir correos pero igual cuenta con otras herramientas como Google Drive que guardan documentos o incluso se pueden editar junto con Google Fotos y guardarlas. Toda esta mezcla contribuye a que el espacio del correo electrónico se llene rápidamente. La buena noticia es que existe una manera de liberarlo y totalmente gratis.

Así puedes liberar espacio en tu correo de Gmail y sin pagar

Para liberar más espacio en Gmail tendrás que seguir los siguientes pasos:



Ve a la versión de escritorio de Gmail en tu computadora. Escribe en la barra de búsqueda ‘size:5m’ y oprime la tecla Enter del teclado. Verás todos los mensajes cuyo peso es mayor a los 5 MB, es decir, que son los más pesados y ocupan el espacio del correo electrónico. Suprime todos los correos que consideres que ya no te sirven y solo abarcan el espacio de Gmail.

Como puedes ver es un procedimiento muy sencillo y Google no te pide pagar nada de dinero a cambio. Una vez realizado, podrás ver que no vuelve a salir el molesto aviso de “espacio insuficiente” en tu correo electrónico.

