Google va a eliminar todos tus contactos si no haces esto.

Según medios especializados en informática, una de las últimas actualizaciones de Google Play Services pasaría a afectar la forma de gestionar los contactos en los dispositivos Android. En otras palabras, como usuarios, hay que estar muy pendientes porque Google podría eliminar a tus contactos.

Esto va más relacionado con los contactos sincronizados desde la nube y la manera en que esta nueva actualización podría afectar si no tienes activada la función de sincronizar contactos. De ser el caso contrario, podrás ver que estos desaparecen del móvil y con el dolor de cabeza que eso puede significar.

¿En qué consiste la actualización de Google que elimina a todos tus contactos?

Anteriormente, los usuarios podían desactivar la opción que mantiene la sincronización de los contactos con la nube de Google y sin mayores problemas. No obstante, con la nueva actualización esto cambiará.

Según la información, el cambio tiene que ver con que si desactivas la sincronización de Contactos de Google, tus contactos antes sincronizados en tu terminal Android serán eliminados. Dicho de otra forma, siempre hay que tener habilitada la sincronización de contactos.

Realmente los contactos siguen ahí pero ya no serán visibles en el celular por no tener activa la sincronización. De modo que, con este cambio que ha implementado la empresa, los usuarios podrían pensar que sus contactos ya no están.

Por otro lado, esta actualización no afecta en lo absoluto a los contactos que estén guardados en la SIM del teléfono celular, solo a los que permanecen desde la nube de Google.

Así que ya sabes, si de repente empiezan a desaparecer contactos de tu celular, probablemente es por esta actualización y no un error de Google Play Services.

