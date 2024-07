Google Fotos: Así puedes liberar espacio de forma gratuita

Los celulares inteligentes, con su diversidad de funciones, no solo permiten la comunicación con llamadas o mensajes de texto, sino también tomar fotografías y videos. En este sentido, una de las herramientas más populares que tiene el propósito de almacenar información multimedia es Google Fotos. Pero, ¿qué pasa si ha alcanzado su capacidad máxima? No te preocupes, no es necesario gastar dinero para solucionar este problema. Aquí te mostramos cómo liberar espacio.

¿Cómo liberar espacio en Google Fotos totalmente gratis?

Para liberar espacio en Google Fotos, hay que seguir estos sencillos pasos:



Revisa y elimina fotos y videos duplicados o innecesarios: Una de las maneras más efectivas de liberar espacio es eliminar fotos y videos que ya no necesitas. Google Fotos tiene una función que agrupa fotos similares, lo que facilita identificar y eliminar duplicados. Para hacer esto, abre Google Fotos, selecciona las fotos duplicadas y elimínalas.

Utiliza la opción de Liberar espacio: Google Fotos ofrece una función automática llamada Liberar espacio que elimina copias de fotos y videos que ya están respaldados en la nube. Para activar esta opción, abre Google Fotos, ve a Configuración y selecciona Liberar espacio. Esta acción eliminará las fotos y videos de tu dispositivo, pero mantendrá una copia en la nube.

Baja la calidad de las fotos y videos: Otra opción es cambiar la calidad de las fotos y videos almacenados. Google Fotos permite ajustar la calidad a Alta calidad en lugar de Calidad original, lo que reduce el tamaño de los archivos y ahorra espacio. Para hacer este cambio, ve a Configuración, selecciona Copia de seguridad y sincronización y elige Alta calidad.

Archiva fotos y videos antiguos: Archivar fotos y videos que no necesitas ver frecuentemente también puede ayudarte a mantener tu biblioteca de Google Fotos organizada y con más espacio libre. Para archivar una foto, selecciona la imagen, toca el ícono de tres puntos y selecciona Archivar.

Limpia la papelera: No olvides vaciar la papelera de reciclaje de Google Fotos. Los archivos eliminados permanecen en la papelera durante 60 días antes de ser eliminados permanentemente. Para vaciar la papelera, ve a Biblioteca, selecciona Papelera y elige Vaciar papelera.

Siguiendo estos métodos, podrás liberar espacio en tu Google Fotos y mantener tu dispositivo funcionando de manera óptima. Mantener un celular con suficiente espacio de almacenamiento no solo mejora su rendimiento, sino que también asegura que siempre tengas espacio para capturar nuevos momentos importantes. ¡Pon en práctica estos trucos y disfruta de un Google Fotos más eficiente!

¿Por qué es importante cuidar el almacenamiento de Google Fotos?

Como decíamos, los celulares ya son necesarios en la vida diaria, no solo para la comunicación con amigos, familiares y compañeros de trabajo, sino para capturar y almacenar recuerdos en forma de fotos y videos. Por su parte, Google Fotos es un servicio invaluable que nos permite guardar, compartir y acceder a nuestras imágenes y videos desde cualquier dispositivo.

Sin embargo, el espacio de almacenamiento es limitado y puede llenarse rápidamente con la cantidad de fotos y videos que capturamos. Para evitar quedarnos sin espacio, es crucial saber cómo gestionar y liberar almacenamiento en Google Fotos de manera eficiente.

