Grito de Independencia 2023: ¿A qué hora empieza el programa especial de TV Azteca?

Estamos a solo un día de celebrar uno de los momentos más significativos en la historia de México: El Día de la Independencia. Como es tradición, este 2023, en TV Azteca te llevaremos a vivir una noche mexicana llena de emoción y patriotismo con un programa especial. Aquí te traemos todos los detalles que necesitas saber para disfrutar al máximo de esta fecha tan importante.

¿A qué hora empieza la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, el programa oficial para la noche del 15 de septiembre, dará inicio a las 19:00 horas con la participación de 850 talentosos niños y niñas de los Semilleros Creativos. Esta primera parte promete ser un espectáculo lleno de alegría y talento juvenil que nos recordará el futuro brillante que nuestro país merece.

A partir de las 22:00 horas, la atención se dirigirá hacia el escenario donde el Grupo Frontera ofrecerá un concierto especial que pondrá a todos a bailar y cantar al ritmo de "Fragil", "un x100to" y muchos más éxitos.

Sin embargo, el clímax de la noche llegará a las 23:00 horas con la Ceremonia del Grito de Independencia, donde el presidente de México, en compañía de miles de mexicanos, entonará el famoso ¡Viva México!

Pero eso no es todo, después de la emotiva ceremonia del Grito de Independencia, Grupo Frontera seguirá tocando durante una hora más para dar por concluidas las celebraciones. Y no olvidemos que al día siguiente, se llevará a cabo el tradicional desfile militar.

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¿Quiénes son los artistas invitados que estarán en El Grito de México?

En esta ocasión, los artistas invitados en El Grito de México son:



Diana Laura.

Camila Fernández.

El grupo Cañaveral.

La Sonora Dinamita.

Los Sebastianes.

Nathan Galante.

Toño Lizarraga.

Joss Favela.

Ezequiel Peña.

Esmeralda Ugalde.

Alann Mora.

Así mismo, El Grito de México tendrá la presencia de grandes conductores:

Esmeralda Ugalde, Alann Mora, Blanca Martínez y Aline Hernández serán los encargados de poner la música en este programa especial. Jimena Longoria, Capi Perez y Mariano Sandoval pondrán la diversión en la Kermes. Krital Silva, Antonio Rosique, Luz Elena González, Kike Mayagoitia, Sergio Sepulveda y Carlos Quirarte, serán quienes nos muestren a detalle lo que se vive en el Zócalo de la Ciudad de México.

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