Grupo Firme fue multado con esta cantidad por alargar su concierto.

Luego de conquistar a su público de la Ciudad de México con tres presentaciones con lleno total en el Foro Sol, Grupo Firme fue multado por no respetar las reglas del recinto, mismas que ellos conocían desde antes de empezar sus presentaciones.

Recordemos que los conciertos de Grupo Firme forman parte de su gira ‘Enfiestados y amanecidos’ y bajo ese lema prendieron a todos sus fans en el Foro sol, pero con tanta felicidad, los integrantes de la agrupación de regional mexicano quisieron complacer a sus fans alargando su presentación.

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Y es que había varios motivos para celebrar, ya que Grupo Firme se convirtió en la primera agrupación mexicana en llenar el Foro Sol cuatro ocasiones en una misma gira de conciertos.

¿Qué ocasionó la multa a Grupo Firme?

Durante su última presentación en el Foro Sol, Grupo Firme decidió sorprender a sus fans y darle una presentación mucho más larga de lo planeado, por lo que tocaron 50 minutos más, además de las 22 canciones que originalmente formaban parte de un espectáculo.

De acuerdo con lo planeado por Grupo Firme, el concierto debió terminar a las 22:45, pero Eduin Caz, líder de la agrupación decidió alargar la presentación mencionando que solamente los iban a multar.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Celebraciones de Espectáculos Públicos vigente en la Ciudad de México, la multa a la que son acreedores los integrantes de Grupo Firme va de los 50 a los 100 días de salario mínimo, lo cual da una suma aproximada entre los $8,640.50 y los $17,287.00.

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Sin embargo, la aventura de Grupo Firme en la Ciudad de México todavía no termina, y que gracias a su gran éxito en la capital mexicana, tienen una cuarta fecha el próximo 7 de mayo en el mismo Foro Sol.