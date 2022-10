Grupo Firme responde a polémica con el Canelo con nueva canción.

¿Cómo le respondió el Grupo Firme a sus haters?

Con una sonrisa de oreja a oreja, cerveza en mano y nueva canción, es como Eduin Caz y su Grupo Firme les respondieron a todos aquellos que no dejan de criticarlos. “No tengo la obligación de buscar caerles bien, si el dinero está en mi cuenta yo no sé qué les molesta lo que quiera hacer con él, ya no pierdo mi tiempo escuchando a los que de lo ajeno viven opinando, yo gozo mi vida, disfruto a mi modo”, versa una de las partes de la canción que interpretan al lado del grupo La Ventaja.