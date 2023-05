Grupo Frontera: de dónde es y los integrantes de la banda de regional mexicano.

“Un x100to”, tema de Grupo Frontera y Bad Bunny la está rompiendo en grande, tanto así que desbancó del primer lugar a Peso Pluma; sin embargo, este no es el único éxito de la agrupación de regional mexicano que se dio a conocer en noviembre del año pasado.

¿Grupo Frontera no sabía que iban a grabar con Bad Bunny?

“Un x100to” se estrenó el pasado 17 de abril, pero la sorpresa no solo fue para los fans de agrupación de regional mexicano y del Conejo Malo, sino también para los integrantes de Grupo Frontera, quienes se enteraron de la colaboración con el cantante puertorriqueño hasta que grabaron el video musical.

En charla con Zane Lowe, Adelaido Solís III, vocalista de Grupo Frontera, reveló que el compositor les dijo que les tenía una sorpresa: “Nosotros en realidad no sabíamos que trabajaríamos con él hasta el día del video. Grabamos la canción sin saber que él estaría en la canción. Edgar Barrera, el compositor de la canción, él nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros y nosotros de: ‘está bien’, pero él no quería decirnos cuál era la sorpresa”.

“Esto es cien por ciento real, no sabíamos que Benito estaría hasta el día del video, entonces cuando sale su parte, yo me congelé, no sabía qué hacer”, agregó.

¿Qué le depara a Grupo Frontera? La agrupación está conformada por Beto, Juan Javier Cantú, Carlos Frontera, Payo, Julián Peña Jr. y Carlos Zamora, se alista para iniciar su primera gira por Estados Unidos, pero con la esperanza de ir a países latinoamericanos.

Cabe mencionar que Grupo Frontera ya recibió un premio Latin American Music Awards en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana del año con el tema “No se va”, mismo que hiciera famoso Morat.

¿De dónde es Grupo Frontera?

La agrupación de regional mexicano es originaria de Estados Unidos. Se creó en el 2022 y sus integrantes son: Adelaido Solís III “Payo” (vocalista y bajoquinto); Julián Peña Jr. (percusionista), Carlos Frontera (baterista); Alberto Acosta (guitarrista); Carlos Zamora (bajo) y Juan Javier Cantú (segunda voz).

Grupo Frontera inició como un pasatiempo entre un grupo de amigos del Valle de Texas, Estados Unidos, con raíces mexicanas de Nuevo León y Tamaulipas. A inicios del 2022 decidió iniciar su aventura musical y comenzó a subir covers a su canal de YouTube.

Su debut se dio en marzo del 2022, con el cover de “Estos Celos”, canción del finado Joan Sebastián, que cuenta con más de 1.3 millones de vistas. Tiempo después la rompió con el cover de Morat, desde entonces se ha convertido en uno de los grupos más populares del momento, no solo en México sino también en otros países de Latinoamérica como Colombia y Estados Unidos.