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FOTOS | ¡Ya salió la canción de Bad Bunny con Grupo Frontera! Checa los memes.

Hace unas horas fue lanzada la colaboración entre Bad Bunny y Grupo Frontera, ¡y las redes sociales ya se llenaron de memes! Te compartimos los mejores.

Por: Ana Patricia Pérez

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