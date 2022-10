Gussy Lau arremete contra Christian Nodal por intento de desprestigio.

Gussy Lau, quien acaparara los reflectores tras la filtración de su relación con Ángela Aguilar, comenzó a tener más protagonismo en la industria musical y no es que no lo tuviera, sino que su nombre no figuraba tanto como ahora y recientemente volvió dar de qué hablar al destapar el intento de desprestigio de Christian Nodal.

Gussy Lau ha compuesto más de seis temas y ha colaborado con artistas de la talla de la familia Aguilar, Calibre 50, Julión Álvarez, Gerardo Ortiz, Los Recoditos, entre otros. Llama la tención que uno de los famosos con los que ha llevado a cabo proyectos es el sonorense Christian Nodal, con quien asegura haber trabajado en la composición de “No te contaron mal”, lanzada en 2019.

Fue el actual novio de Cazzu quien mencionó en una de sus transmisiones que esto no era cierto y que la expareja de Ángela Aguilar no había tenido nada que ver con la canción que se ha convertido en un éxito en la carrera del sonorense.

Todo comenzó cuando Nodal aseguró que Lau fue parte de la creación de la canción que en 2019 fue nombrada “Mejor Canción Regional Mexicano”. “Es un gran compositor y nosotros hicimos una campaña con Edgar Barrera y todo. Pero este cabr…, yo lo quiero mucho, pero él sabe que nunca compuso “No te contaron mal”, ni nada de eso, y se para con nosotros a los Grammy”, dijo en su momento Nodal.

“Al Gussy yo le dije: ‘bro, yo te di muchas canciones de las que no has compuesto ni una mie… y necesito que me des parte, yo también estoy metiendo el corazón en esa canción y se pusieron mamo…y todo, me costó mucho, pero es la realidad”, agregó.

¿Qué dijo Gussy Lau? Después de mucho tiempo, Lau decidió romper el silencio y dar su versión en una entrevista con Inés Moreno, donde confesó que vio el live del sonorense y aseguró que participó en la reunión de diferentes compositores para crear varias canciones, entre las que destaca “No te contaron mal”.

“Cuando comenzamos a componer esa canción, la idea nace creo de que Edgar o Christian, mía no, voy a decir que fue mi idea porque no fue mi idea y, a mí, no me gustaba”, sentenció.

“Entonces ahí estábamos componiendo y yo decía frases y pues no gustaban, no quedaban en la canción, pero no es como que yo no estuviera o me hubiera ido”, recalcó sobre su participación.