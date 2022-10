Insultan a Belinda durante concierto de Nodal y así reaccionó el cantante.

El tema Belinda y Christian Nodal no deja de dar de qué hablar, sobre todo desde que en febrero pasado dieron por terminada su relación por motivos que hasta la fecha siguen siendo desconocidas.

Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Pudimos hablar con la joven cantante?

Tras su separación han surgido diversas polémicas, como la que protagonizó hace unos meses Nodal con la mamá de la española en redes sociales, así como la supuesta conversación con Belinda que filtró en donde ella le pedía dinero para arreglarse los dientes.

Las aguas se habían calmado un poco después de que cada uno tomó caminos diferentes y se enfocó en sus proyectos, incluso, Christian Nodal inició una relación con Julieta Emilia Cazzuchelli, en tanto que en los últimos días se ha manejado la posibilidad de que la intérprete de “Luz sin gravedad” estaría saliendo con un joven empresario.

Público insulta a Belinda durante concierto de Nodal

Durante una de las presentaciones del intérprete de “Vivo en el 6” y “Botella tras botella”, entre otras, el público comenzó a gritar el nombre de Belinda y lo acompañó con el insulto “chin… a tu ma…”. El hecho quedó registrado en video y compartido por la usaría chamonic3 de Instagram.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal? En el video se ve al cantante de regional mexicano platicando con un mariachi sin que hiciera algo al respecto para que el público dejara de insultar a Belinda. En la publicación la usaría comentó: “Me entristece y me avergüenza yo como tapatía en serio que ofrezco una disculpa! Por este mal momento y esta grosería, cabe destacar que obviamente uno no puede controlar esto lamentable pero no sé algo se podía hacer”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que sucede algo similar, hace algunas semanas atrás un cantante (El charro de Toluquilla) hizo lo propio y lanzó un insulto para Belinda, aunque después salió a ofrecer disculpas.

“Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto, sé que es algo que no se debe hacer, lo hice y estoy arrepentido. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón, Belinda”, dijo en un video de Facebook.

Así mismo, declaró que se dejó llevar por el momento, por lo que pidió a la cantante española que lo comprendiera. “Yo no tengo ningún coraje a Belinda ni tengo por qué meterme. Eso fue en la peda, si de verdad tuviera coraje lo dije aquí, pero no se enganchen”. Por último, justificó que Nodal no haya hecho nada ya que entre los dos ya no hay nada.