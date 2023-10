Gussy Lau rompe el silencio sobre lo sucedido con la familia Aguilar

Después de haber mantenido un noviazgo de poco más de tres meses con Ángela Aguilar, el compositor Gussy Lau rompe el silencio y revela que Pepe Aguilar, padre de la cantante, tuvo mucho que ver con su ruptura pues una vez que se dio a conocer dicha relación Ángela no la pasó muy bien.

¿Qué dijo Gussy Lau al respecto?

En charla con algunos medios, entre ellos Ventaneando, Gussy Lau declaró que es normal porque es su papá. “Imagínate, yo también trato de ponerme en su lugar, a lo mejor si yo hubiera sido su hermano, su familiar, imagínate que un familiar tuyo sufra por “x” o por “y” o por cualquier cosa”.

“Más las redes, vez como son de agresivas a veces. Yo siempre he tenido bien en claro que las redes son efímeras. Ahorita está esto, mañana es otra cosa, pasado otra cosa, entonces, básicamente fue no desenfocarme, seguir trabajando, dejar que el tiempo pase y que todo se aclarara”, recalcó Gussy Lau.

¿Tiene contrato vigente con la familia Aguilar? El cantautor también relató que debido a eso, la comunicación con la familia Aguilar se interrumpió, aunque su contrato como compositor al servicio de la familia persiste.

“Problemas no ha habido, ya no ha habido comunicación desde hace año y medio más o menos, como marzo o abril del año pasado. Tengo el contrato porque se firmó pero en año y medio no hemos hablado ni una sola palabra. Básicamente estamos esperando a que termine el contrato”, agregó Lau.

“Quise culminarlo, obviamente porque no es un secreto que no se iba a trabajar igual, pero no se dieron los términos, entonces lo más sano era definitivamente esperar la vigencia del contrato. Se nos vence si no me equivoco en mayo o junio más o menos”, señaló al cantautor.

Gussy Lau fue parte de la MasterClass de “Compositor a Compositor” que por segundo año consecutivo realizó Horacio Palencia en Mazatlán, Sinaloa.