Hailey Bieber preocupa a sus fans tras revelar alarmante diagnostico médico

En los últimos días Justin Bieber se robó los reflectores luego de aparecer en el festival de Coachella con un comportamiento un tanto inapropiado. Sin embargo, ahora tocó el turno de su esposa Hailey Bieber, quien reveló que está pasando por un problema de salud.

¿Cuál fue el diagnostico que recibió Hailey Bieber? La modelo y fundadora de Rhode, compartió una imagen de su abdomen en una historia de Instagram y reveló que le encontraron dos quistes ováricos.

¿Quién ganó este inicio de semana? Favorito y Pueblo se enfrentaron en el Sin Palabras [VIDEO] El juego del Sin Palabras se pasó de divertido... esta mañana nuestros conductores se entregaron por completo para que su equipo ganara.

"Si también lidias con quistes en los ovarios, ¡estoy contigo!”, escribió Hailey en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Surge nuevo VIDEO de Justin Bieber en estado inconveniente; fans piden ayuda

¿Qué son los quistes ováricos?

De acuerdo con Mayo Clinic, los quistes ováricos son sacos llenos de líquido se forman dentro del vario. Se sabe que la mayoría de estos son inofensivos y desaparecen por sí solos, pero en ocasiones pueden causar diversos síntomas como dolor pélvico, hinchazón o pesadez abdominal.

¿No es la primera vez que habla sobre los quistos ováricos Hailey Bieber?

Anteriormente, en 2022, Hailey Bieber hizo una publicación similar, donde se le veía el vientre notablemente abultado, producto de un quiste ovárico del tamaño de “una manzana”.

“No tengo endometriosis ni SOP [síndrome de ovario poliquístico], pero he tenido un quiste ovárico algunas veces y nunca es divertido”, publicó en aquella ocasión la esposa de Justin Bieber.

“Fue doloroso. Me hacía sentir adolorida, con náuseas, hinchazón, cólicos y me ponía muy sensible”, agregó.

Te puede interesar: Documental revela que Hailey Bieber siempre estuvo obsesionada con Justin Bieber

Recordemos que, además de los quistes ováricos, Hailey Bieber también padeció en el 2022 de un ataque isquémico transitorio (AIT), conocido comúnmente como un “mini derrame cerebral”.

¿Cómo se encuentra Justin Bieber?

Mientras Hailey Bieber, su esposa, lidia con estos desafíos médicos, Justin Bieber ha generado una gran controversia con su comportamiento, pues el pasado fin de semana fue grabado fumando marihuana durante una fiesta privada, en otro momento, fue captado bailando sin camisa al ritmo de “No Like Us” de Kendrick Lamar.

Pero lo que realmente llamó la atención fue cuando se le vio fumando junto a su hermano de 15 años, Jaxon. En el clip compartido por People, se ve a Hailey interviniendo y guiando al hermano de Justin hacia otra dirección mientras él sigue bailando y fumando un cigarro de marihuana.