¿Que significa soñar con mi ex? Esta es la respuesta.

Es común que al dar por terminada una relación no queramos ver ni en pintura a nuestra expareja; sin embargo, los sueños son una recreación del cerebro que no podemos controlar, de ahí que en ocasiones soñemos con una expareja, ¿has soñado con tu expareja?

Al dormir entramos de forma inconsciente en nuestra mente y los sueños comienzan a fluir; este tipo de descanso provoca ciertas sensaciones positivas y negativas, según sea el caso, sobre todo si soñamos con una expareja.

¿Qué significa soñar con tu ex? Dentro de lo onírico existen un sinfín de sueños que involucran a una expareja, ya sea que en esas recreaciones de la mente regresemos con esa persona o bien, que solo forme parte de nuestros sueños de forma indirecta sin que haya ningún tipo de interacción.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, soñar con una persona en particular, por ejemplo tu ex, no significa que la eches de menos. En este sentido, Deirdre Barret, profesora de psicología de dicha institución, señaló que existen diversos factores que pueden hacer que sueñes con tu ex. También indica que no tiene que ver con un posible interés romántico hacia esa persona.

¿Has soñado que tienes relaciones íntimas con tu ex?

Según Psicología Online, si sueñas que tienes relaciones íntimas con tu ex, significa que extrañas tener intimidad con esa persona. “Una parte de ti busca consumar este deseo”. Por otro lado, si este sueño es recurrente y tienes pareja, quiere decir que tu inconsciente busca satisfacer algo que te falta en la actualidad.

¿Sueñas que tu ex está con otra persona?

Soñar que tu ex tiene otra relación tiene que ver con los sentimiento que todavía guardas. “Existe un lazo inconsciente de unión entre esa persona y tú, por lo que los miedos e inseguridades siguen latentes en el subconsciente a pesar de que la pareja no sigue junta”.

¿Qué significa soñar que vuelves con tu ex?

Si has soñado que vuelves con tu ex podría significar que sigues sintiendo algo y deseas retomar la relación. “Suele ser señal de un deseo oculto que tenemos de volver con él o con ella, pero como eso no ocurre en el mundo real, nuestra mente crea escenarios para que se lleve a cabo eseo que anhelamos”.