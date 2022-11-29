Héctor Bonilla recibió homenaje póstumo en Bellas Artes.

Héctor Bonilla fue objeto de un homenaje póstumo en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, donde sus cenizas fueron recibidas con un largo y nutrido aplauso que resumió la admiración del público y el amor de su familia ahí presente.

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Los primeros en subir al estrado para dedicarle unas palabras fueron su viuda Sofía Álvarez, así como sus hijos también actores, Sergio y Fernando Bonilla.

Durante cuatro años y cuatro días, pensaba con terror que este día llegaría irremediablemente y hoy estoy aquí, arropada por amigos entrañables, nuestros hijos, nuestros nietos; muchas, muchas gracias por estos cuatro años extra que me regalaste

Y tuvimos el tiempo para despedirnos y para prepararnos para esta despedida, bueno, si es que eso se puede. Mi padre, también, creo que tuvo ese tiempo, creo que está orgulloso de nosotros tres y de su familia, tuvimos la oportunidad, muy gratamente, de estar muy cerca de él y de despedirlo en la intimidad de su alcoba, tomándole la mano sus personas más cercanas

Amigos y colegas despidieron al gran Héctor Bonilla.

Demián Bichir, también recordó a su mentor y amigo.

Él salió de Televisa y se fue a lo que entonces era la competencia, y no existía TV Azteca, arriesgándolo todo por una televisión distinta, absolutamente solo, él ya lo había intentado varías veces en Televisa y uno de los grandes, grandes retos era deshacerse del famoso apuntador

Otros colegas de Bonilla como Sergio Corona, Damián Alcázar, Arcelia Ramírez y Evangelina Martínez también estuvieron presentes.

Fue mi cuñado, esposo de mi hermana Socorro que lleva su apellido, Socorro Bonilla. -Un gran ser humano, un gran actor, un compañero, cómplice, generoso

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Por cierto, que en la urna de sus cenizas se plasmó su hoy conocido epitafio.

Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio. No queda nada

Para cerrar el homenaje, un grupo de mariachis entonaron algunos temas, entre ellos, 'Un puño de tierra'.

