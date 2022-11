La dramática confesión de Héctor Bonilla antes de morir.

Héctor Bonilla, uno de los mejores actores que ha dado este país, murió este viernes 25 de noviembre a los 83 años.

La noticia fue confirmada en un inicio por la Secretaría de Cultura, que “lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer”.

De la misma manera, la familia del actor externó lo ocurrido en un comunicado: “Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla”.

“Murió en su casa, en paz, sin dolor, rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente”, añadió.

La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer.

En una de las últimas entrevistas que concedió el histrión, impactó al revelar que no le tiene miedo a la muerte: “No le tengo miedo a la muerte, porque para allá vamos todos, no tendría por qué no ser así. Si esperaban verme llorando o compadeciéndome por una enfermedad, eso no iba a suceder”.

En la misma charla que concedió a TV y Novelas consideró que tenía la intención de vivir 10 años más: “El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado”.