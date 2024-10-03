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A unos días de la final de La Academia, recibimos a Héctor Martínez
Héctor Martínez nos visitó para platicar todo lo que nos espera rumbo a la gran final de La Academia.
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¡Anuncian cambios de último minuto para la Gran Final de La Academia!
Héctor Martínez anunció esta mañana que habrá cambios importantes en la Gran Final de La Academia; hubo cambios en las canciones y se anunciaron invitados.
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Lola Cortés y Héctor Martínez se enfrentan en semifinal de La Academia
Varias polémicas se han vivido con el director y la crítica de La Academia y después de una difícil presentación de Julio y Jessy se calentaron los ánimos.
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¡Héctor Martínez lloró por las excelentes presentaciones de los académicos!
¡Todos los académicos aprobaron con excelentes notas y su examen fue el Décimo Concierto de La Academia 2024!
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¡Temas de Disney! Estas son las canciones para el décimo concierto de La Academia
Los académicos ya trabajan las canciones emblemáticas de las películas de Disney para el décimo concierto de La Academia. ¡Checa todos los detalles!
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¡Alumnos de La Academia escaparon de la casa esta mañana!
En un acto sin precedentes, los alumnos de La Academia escaparon de la casa esta mañana en complicidad de Héctor Martínez y Andrés Tovar. Esto fue lo que pasó.
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¡Así escaparon de la casa los alumnos de La Academia!
¡Todo sea por un poco de vitamina D! Los alumnos de La Academia escaparon para irse de pinta y dar un respiro de cara al noveno concierto. ¡Aquí los detalles!
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Espinoza Paz ignorado por completo por Héctor Martínez en La Academia
Las diferencias entre Héctor Martínez y Espinoza Paz cada vez se han hecho más evidentes en los conciertos de La Academia.
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Mario Girón le agradece a Héctor Martínez por ser como un padre para él
Mario Girón abrió su corazón y le dijo unas hermosas palabras al director Héctor Martínez, quien ha tenido un acercamiento increíble con cada uno de los académicos.
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Héctor Martínez | Ventaneando La Academia
Esta parece ser la mejor generación de La Academia, y su director, Héctor Martínez está con nosotros para platicar de los talentos, las expectativas y las polémicas que ha traído esta generación.
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