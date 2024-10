¡Anuncian cambios de último minuto para la Gran Final de La Academia!

¡Cambios de último minuto! A menos de cuatro días para la Gran Final de La Academia, Héctor Martínez se ha pronunciado ante los académicos para revelarles algunos cambios que sucederán en el concierto que arrojará al ganador del reality. Te contamos los detalles.

¡Cambio de canciones e invitados para la Gran Final de La Academia! [VIDEO] A menos de cuatro días de la Gran Final de La Academia, Héctor Martínez anunció cambios: invitados especiales y cambios en las canciones. ¡No pierdas detalle!

El Director de La Academia, Héctor Martínez, reunió a los académicos para contarles algunos cambios importantes para el concierto de la Gran Final de La Academia. En sus primeras ideas, Héctor explicó que La Academia es un proyecto vivo, por lo que los cambios constantes no deberían extrañarles. Esto en relación a que los académicos cantarían dos temas en el recital más importante del reality: un tema elegido por ellos y otro tema que se les asignó, planeado para estimular el voto de la audiencia. Sin embargo, ya no será así.

¿Qué cantarán en la Final de La Academia?

A inicios de semana, estaba planeado que los académicos cantaran dos temas en la Gran Final de La Academia. Ahora, por temas de producción del show, sólo podrán interpretarán el tema que se les fue asignado. Héctor Martínez explicó que hay mucho por mostrar en el concierto más importante de la temporada y, además, ex académicos participarán en él.

Te puede interesar: ¡Estas son las canciones para la Gran Final de La Academia 2024!

¿Quiénes van a cantar en la Gran Final de La Academia?

Entre los cambios que sucederán para la Gran Final de La Academia, Héctor Martínez anunció que los ex académicos actuarán en el último concierto de la temporada. Si bien aún no se revelaron los nombres de los ex participantes de La Academia que veremos este domingo, anticipó que habrá un opening interpretado sólo por ellos.

Te puede interesar: ¡Distancia, árbitro! Así reaccionó el papá de Mar a su presentación con Mario

Pero eso no es todo. Caro Heredia, Julio Ávila, Brisa Santana, Mario Girón, Edith Evans, Mar Lara e Isaveli Laina, cantarán su propio opening. De tal suerte que el público saldrá ganando con dos extraordinarios números musicales grupales.

¿Qué canciones cantarán en la Final de La Academia?

Con los cambios de último minuto que anunció Héctor Martínez, queda confirmado que las canciones que escucharemos este domingo en la Gran Final de la Academia, serán:

Julio Ávila: Bésame - Camila

Edith Evans: Basta Ya - Jenni Rivera

Mario Girón: El triste - José José

Caro Heredia: Never Enough, versión en español

Isaveli Laina: All by Myself, versión en español

Mar Lara: Total Eclipse of the Heart, versión en español

Brisa Santana: Ese Hombre - Lupita D’Alessio

Todo se está preparando para que la Gran Final de La Academia sea una experiencia inolvidable para los académicos y los fans. ¡No pierdas ningún detalle de la Gran Final de La Academia este domingo a las 8pm por la señal de Azteca UNO.