Pudimos hablar con Samara Ávila, la abogada del actor Héctor “N”.

Por medio de sus redes sociales, Alexa Hoffman anunció que la audiencia que estaba programada para el jueves 18, ahora fue aplazada para el 26 de mayo.

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La información fue confirmada por la abogada Samara Ávila, quien explicó algunos detalles en el caso de su defendido, el actor Héctor “N”.

Es correcta la información, le comento con mucho gusto, hubo una solicitud por parte de la fiscal que está llevando el caso en contra del señor Héctor, donde refiere que por cuestiones de mudanza, de esta Fiscalía a un lugar próximo a donde estaban antes, no pueden llevar a cabo la audiencia del 18 de mayo a las 5:00 de la tarde

Por lo que solicita que se reagende esta fecha, para que nos digan a todas las partes que no se llevará a cabo mañana, sino hasta el día 26 de mayo a las 2:00 de la tarde

La abogada explicó los detalles, revelando que ellos no solicitaron más tiempo para presentar más pruebas.

No, afortunadamente ya estamos más que listos y preparados para la audiencia, ya sea que se hubiera podido llevar a cabo el día de mañana o bien, la del 26 de esta parte procesal que representó, la defensa del señor Héctor, no es por parte de nosotros, sino de la propia Fiscalía, que entra en mudanza

Entonces, entendemos que el material de las carpetas, los equipos de cómputo, del personal que se tiene que trasladar a esta nueva sede, esto implica conexiones de red, internet y por eso están pidiendo reagendar

¿Cuál es la situación de Héctor “N”?

La litigante, explicó los detalles del caso de Héctor “N”, luego de que la información ha sido muy confusa en los últimos días.

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Con respecto a nuestra profesión, a la ética y a la información, es tal cual se las vertí el día 11 de mayo, que salimos de la audiencia. Yo siempre les he hablado con la verdad, con la información que tengo saliendo de audiencia. Les comento, el señor Hector “N”, para que quede claro, estaba acusado por una reclasificación que hizo la misma Fiscalía de 8 delitos, 7 de abuso sexual y uno por corrupción de menores