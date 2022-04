Héctor “N” y su hija Daniela Parra se declaran en bancarrota.

En exclusiva para Venga la Alegría, Daniela Parra confiesa que está en bancarrota, luego de que su papá Héctor “N” ha pasado más de nueve meses en el Reclusorio Oriente.

Hubo una nueva audiencia para Héctor Parra. ¿Qué fue lo que pasó?

“Me gustaría decir que no, pero sí", revela la joven, quien por cierto, ha iniciado una venta de tamales para solventar sus gastos.

Daniela también asegura que su papá ha perdido oportunidades de trabajo tras ser acusado de supuesto abuso sexual por su propia hija, Alexa.

“Económicamente nos ha ido mal, como ya saben, a mi papá desde hace mucho le tiraron proyectos y varias cosas por esta situación. En el momento en que lo aprehenden, mi papá estaba sin un peso, a mí se me cayó el mundo encima porque no dejó dinero”, declaró a este programa.

La hija de Héctor “N” confiesa que asiste a terapia y toma antidepresivos para superar la situación.

Es muy difícil, me dan ataques de ansiedad, a veces es demasiado para mí y sé que para mi papá también

Y así es como Daniela toma fuerza para superar la detención de su papá.

“Leer todas las cartas que me da porque cada vez que nos vemos intercambiamos cartas. Siempre empieza sus cartas con ‘muñe linda’ y con eso me mata, lo extraño tanto”, señaló.

Ginny Hoffman ha pedido dinero a Héctor “N”

La audiencia de Héctor “N” será el próximo 17 de mayo del presente año; sin embargo, Daniela revela haber recibido fuertes peticiones de Ginny Hoffman.

“Sí me han pedido una cantidad de dinero, pero no sé ni me importa. La cantidad que ellas quieren no la hay y no se las voy a dar. También querían una disculpa pública y varias cosas que no vamos a hacer porque mi papá es inocente. No vamos a pedir disculpas por algo que mi papá no hizo, solamente para que salga antes. Eso no va a pasar. Mi papá va a salir como entró: inocente”, dijo a VLA.

