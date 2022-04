Hija de Héctor Parra toma antidepresivos para superar detención de su papá.

Hubo una nueva audiencia para Héctor Parra. ¿Qué fue lo que pasó?

La audiencia intermedia en torno a la denuncia que tiene en la cárcel a Héctor Parra fue diferida hasta el próximo 17 de mayo, aunque sirvieron para que sus nuevos abogados se vieran las caras con los de su hija Alexa Parra y Ginny Hoffman, de hecho nuestras cámaras, captaron el momento en que su hija mayor Daniela Parra arribó al Reclusorio Oriente, acompñada de Héctor León, uno de los nuevos defensores de su padre

“Gracias, ahorita que salgamos venimos con ustedes”, dijo la joven a la prensa mexicana.

Olivia Rubio, abogada de la denunciante, explicó de qué se trataría la diligencia.

“La audiencia intermedia es una audiencia en la que se define por parte de un juez de control, cuáles son las pruebas que se van a desahogar en el juicio, y además, se van a dar para cada una de las partes de los medios de pruebas que han ofrecido: cuáles son aquellos que tienen la calidad para llegar al juicio”, dijo.

Daniela Parra impacta con revelación

Al finalizar, la misma Olivia relató por qué fue que se pospuso la audiencia.

“A solicitud de la defensa se difirió la audiencia intermedia por 30 días más. Fueron dos cosas: una que le faltan baterías en una de las pruebas psicológicas y también su anterior defensa no ha entregado toda la carpeta de investigación”, comentó.

Daniela, hija de Héctor Parra, compartió que ella y su padre están conformes con su nueva defensa, aunque la presión del caso ya le está pasando factura a ella.

“Mi papá y yo estamos muy seguros y tranquilos con la nueva defensa. Yo no la he pasado nada bien, de hecho, empecé con antidepresivos. No solo es mi papá en la cárcel, sino también mi hermana, la presión social... eso no me deja ni pararme de la cama”, concluyó.

