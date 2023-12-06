Héctor Soberón está seguro de que no hay marcha atrás a su divorcio
Tras 20 años con su esposa, Héctor Soberón se divorció y está yendo a terapia para sanar la herida que tiene, pues está seguro de que no hay marcha atrás.
Héctor Soberón enfrenta una batalla a partir de que Brigitte Rivera expusiera que el hijo que tiene es producto de la relación que sostuvo con el conductor. Debido a esto, decidió junto a su ahora exesposa que la relación terminaría. Héctor está yendo a terapia, pues su divorcio le ha costado trabajo.