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Héctor Soberón está seguro de que no hay marcha atrás a su divorcio

Tras 20 años con su esposa, Héctor Soberón se divorció y está yendo a terapia para sanar la herida que tiene, pues está seguro de que no hay marcha atrás.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Héctor Soberón enfrenta una batalla a partir de que Brigitte Rivera expusiera que el hijo que tiene es producto de la relación que sostuvo con el conductor. Debido a esto, decidió junto a su ahora exesposa que la relación terminaría. Héctor está yendo a terapia, pues su divorcio le ha costado trabajo.

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