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De Lyn May a Alejandra Guzmán: las cirugías estéticas que salieron mal en el mundo del espectáculo

Cuando la cirugía plástica se vuelve un vicio: los conductores de Ventaneando hablan sobre los tratamientos estéticos en el espectáculo.

Los conductores de Ventaneando, en compañía del reportero Daniel Aguilar, hablan sobre cirugías estéticas que salieron mal y la tendencia cada vez mayor de recurrir a tratamientos estéticos en la industria del espectáculo. Pedro Sola y Linet Puente hablaron de cómo fue su experiencia personal con este tipo de tratamientos.

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