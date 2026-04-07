De Lyn May a Alejandra Guzmán: las cirugías estéticas que salieron mal en el mundo del espectáculo
Cuando la cirugía plástica se vuelve un vicio: los conductores de Ventaneando hablan sobre los tratamientos estéticos en el espectáculo.
Los conductores de Ventaneando, en compañía del reportero Daniel Aguilar, hablan sobre cirugías estéticas que salieron mal y la tendencia cada vez mayor de recurrir a tratamientos estéticos en la industria del espectáculo. Pedro Sola y Linet Puente hablaron de cómo fue su experiencia personal con este tipo de tratamientos.