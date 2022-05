Héctor Suárez Gomís aclara su enfrentamiento con Vicente Serrano.

Héctor Suárez Gomís rompió el silencio ante los medios de comunicación sobre el altercado que protagonizó con el periodista Vicente Serrano en un restaurante al sur de la Ciudad de México. El actor aseguró que podría ser demandado por daños a la propiedad, pues rompió los lentes del comunicador.

A seis meses de la muerte de Héctor Suárez, su viuda y sus hijos menores, hablan por primera vez y revelan cómo han enfrentado la pérdida.

A unos cuantos días de la pelea, Héctor Suárez Gomís confesó que la riña comenzó en el 2012 en Chicago, cuando Serrano intentó robarle dinero.

“En septiembre de 2012, me llaman de Chicago para la Feria del Libro, Vicente Serrano trabajaba y vivía en Chicago, era una estación de radio independiente. Cuando él supo que yo iba a Chicago, contrató una función de El pelón en sus tiempos de colera, me chilla, y le dejé la función con el 50%. Nos fue muy bien. Yo regresé un mes después, y en ese regreso, me quiso robar dinero”, explicó.

El hijo de Héctor Suárez también contó cómo sucedió el altercado del pasado miércoles 4 de mayo.

Cuando me doy cuenta, él ya estaba parado aquí para saludarme, pero lo mandé a la... Nos empezamos a hacer de palabras, entonces me paré a decirle que dejara de molestarme, lo encaré, lo enfrenté y más. Él me dijo que cuidado porque tenía seguridad allá afuera, eso es una amenaza

Héctor Suárez Gomís habla de su pelea en un restaurante

El actor aclaró que nunca hubo una agresión física, aunque sí se arrepiente de tirarle los lentes al comunicador.

Yo no estoy aplaudiendo mi acto, estuve mal por supuesto. Yo no niego que lo que hice con los lentes está mal, yo no aplaudo esa actitud

“Aquí los dos somos culpables, pero él empezó y él llegó a provocarme. Se burla de mí diciéndome que que bueno que se murió mi papá porque yo sin él no soy nadie”, declaró.





El actor confirma que también ha recibido criticas y comentarios ofensivos del periodista en las redes sociales.

“En la declaración él dice ‘me estrella los lentes en la cara, hay una agresión física’. ¿Te parece que es una agresión física? Yo nunca lo toqué, pero él también estaba respondiendo y me estaba contestando sin verme a la cara, cobardemente. Si en algún momento la fiscalía suelta los videos, estoy diciendo la verdad”, concluyó.

