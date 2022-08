Henipavirus: ¿Qué es el nuevo virus de origen animal detectado en China?

El mundo no ha podido salir de la COVID-19 y nuevas enfermedades han comenzado a hacer de las suyas, tal es el caso de la viruela sísmica (viruela del mono) y recientemente se dio en China el surgimiento de un nuevo virus (Henipavirus) para el cual no existe vacuna ni tratamiento y que podría tener hasta un 75 por ciento de letalidad, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Investigadores de China y Singapur identificaron la presencia de este Henipavirus o Virus de Nipah, derivado de animales en al menos 35 personas de la provincia de Shandong, en el este de China, y en la provincia de Henan, en el centro del gigante asiático.

La presencia de este nuevo virus se pudo conocer gracias a una serie de pruebas realizadas con un hisopo de garganta a pacientes que habían tenido contacto reciente con animales, tal como se hace en los casos positivos de COVID-19.

Todo esto fue publicado por el The New England Journal of Medicine, donde además se explica que “la investigación posterior identificó a 35 pacientes con infección aguda por henivapirus Langya en las provincias chinas de Shandong y Henan, entre los cuales 26 presentaron la siguiente sintomatología”.

¿Cuáles son los síntomas del Henipavirus?

Fiebre

Fatiga

Tos

Anorexia

Mialgia

Náuseas

Dolor de cabeza

Vómitos

Alteración de la función hepática y renal

Mientras que en casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que podrían derivar en un estado de coma en 24 o 48 horas.

Periodo de incubación y los animales que pueden transmitir el Henipavirus

Se cree que el periodo de incubación oscila entre 4 y 14 días, no obstante, se han encontrado casos en los que el periodo ha sido de hasta 45 días. Así mismo, la tasa de letalidad estimada va del 45 al 75 por ciento, pero puede variar de acuerdo al brote.





Con base en los primeros análisis, se detectó en cabras, perros y 25 especies de animales salvajes; sin embargo, se suele alojar principalmente en murciélagos de la fruta y cerdos.

De acuerdo con el Global Times, no se ha probado hasta ahora que exista transmisión de persona a persona, pero informes previos señalan que no se descarta en algún momento pueda darse.