¿Se suspenderán clases en México por casos de hepatitis aguda infantil?

Ya se han detectado 21 casos, por lo que se ha planteado la interrogante respecto a si se suspenderán las clases en México por casos de hepatitis aguda infantil.

La duda sobre lo que haga la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene cierto sustento si consideramos que esto genera preocupación desde lo inesperado como por la falta de información concreta respecto a por qué está sucediendo, causales y demás.

¿Suspenderán clases en México por casos de hepatitis aguda infantil?

Flora Tania Cruz Santos, Diputada del Congreso y Presidenta de la Comisión de Educación, afirmó que no se está contemplando la posibilidad de suspender las clases presenciales, pues destacó que por las plataformas se están compartiendo los protocolos de higiene para el regreso a clases.

También resaltó: “Espero que no tengamos que llegar a alguna situación de mayor contagio en las escuelas que ameriten otro tipo de situaciones legislativas o como parte de otra secretaría”.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la semana pasada que ya se contabilizan 650 casos en 33 países desde que se ha detectado a inicios de abril. El 58% de los contagios se han diagnosticado en Europa y el Reino Unido, país con mayor cantidad de casos confirmados hasta la fecha teniendo después a Estados Unidos con 216, Japón con 31, España con 27 e Italia con 21.

Hay que destacar que en la mayoría de las ocasiones la hepatitis es causada por cinco tipos de virus identificados con las letras A, B, C, D, y E, no obstante, los casos en niños no fueron causados por estos virus. Hasta el momento el principal sospechoso es el adenovirus F41 pero no se descartan otras posibles causas.