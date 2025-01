Herencias y proyectos: Coco Levy revela qué espera del 2025 y su estado de salud

En exclusiva para Ventaneando , Coco Levy ha revelado detalles sobre diversos aspectos de su vida, incluyendo el estado de los procesos de herencias familiares , su condición de salud, así como sus proyectos profesionales y aquí te compartimos qué fue lo que nos compartió el hijo de Talina Fernández.

Coco Levy habla de las herencias de Talina Fernández y Mariana Levy

Uno de los temas principales que abordó Coco Levy fue el estado de las herencias de su hermana Mariana Levy y su madre, Talina Fernández. Según sus declaraciones, los procesos legales están en curso y se espera que concluyan en 2025: “Hay cuestiones de las herencias, de los legados, de cosas que tengo que hacer con mis sobrinos, los hijos de Pato, mi hermano”, explicó.

En este sentido, aclaró que no hay obstáculos significativos, sino que simplemente se están siguiendo los tiempos legales: “En cuanto a las herencias, ¿qué es lo que falta? Nada más los procesos legales con tiempos normales y pues se ha tomado tiempo, pero todo está caminando”, afirmó.

Te puede interesar: Carmen Campuzano revela en exclusiva cómo logró sanar su relación con sus hijas

Herencia de Talina Fernández será repartida este 2025 ¿Quiénes son los herederos? [VIDEO] La herencia de la actriz Talina Fernández y su hija Mariana Levy, serán repartidas en este año, después de varios años de estar en disputa.

¿Cuál es el estado de salud actual de Coco Levy?

En cuanto a su salud, Levy habló abiertamente sobre una condición que le provoca producir demasiada sangre: “Yo produzco mucha sangre, mucha, o sea, más de la que tiene que tener un humano”, confesó. Para controlar esta situación, se somete a un tratamiento periódico: “Entonces, cada uno o dos años me hacen un tratamiento en el cual me hacen sangrías de una manera especial en un hospital. Y entonces me vuelve el color y se diluye un poquito mi sangre y todo camina perfecto”, detalló.

Interés en la bioserie de Carmen Salinas

Además de los temas personales, expresó su interés en participar en la creación de la bioserie de Carmen Salinas, una figura muy cercana a su madre, Talina Fernández: “Sin duda, Carmen Salinas fue un ícono absoluto de nuestro país y sin duda si fuera convocado para ello... Lo haría encantados”, manifestó Levy, quien también recordó la estrecha relación que existía entre Salinas y su madre: “Esa mujer fue un ángel muy especial. Se conocieron muchos años y se trataron muchísimas cosas”.

Te puede interesar: Edgar Oceransky cuenta cómo un virus al tatuarse lo puso al borde de la muerte