Estos eran los personajes más emblemáticos de Hermán López.

Hermán López Ramírez, conocido por sus papeles en el mundo del doblaje, falleció el día de ayer a los 60 años de edad, según trascendió un comunicado en sus redes sociales oficiales.

“Con profundo dolor les comunicamos que en este día trascendió un gran esposo, papá, compañero, amigo, ser humano único, actor de doblaje, teatro y televisión, americanista de hueso colorado, biker por pasión, guerrero de vida y un gran ejemplo de lucha. ¡Dios lo tenga en su gloria! Descanse en paz Herman López”, señala el comunicado por parte de los seres queridos de Hermán.

El actor de doblaje tuvo un hijo llamado Carlos Eduardo López, fruto de su relación con la actriz Norma Iturbe, quien también prestó su voz para diferentes producciones.

Hermán formó parte de la Comisión de Doblaje en la Asociación Nacional de Actores hasta su fallecimiento el 19 de diciembre de este mismo año.

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¿Qué personajes interpretó Hermán López?

Hermán López Ramírez se dio a conocer por prestar su voz para Otto Mann de Los Simpson, el cazador Élmer Gruñón de Looney Tunes, el Alcalde de Saltadilla de Las Chicas Superpoderosas, Wolverine en la serie animada de X-Men de los noventas y el pez payaso Marlín de Buscando a Nemo.

Comenzó su carrera en 1984 a los 23 años de edad en la caricatura de Los Snorkels, una producción de Hanna-Barbera donde dio voz a varias criaturas submarinas.

Hermán López alcanzó popularidad tras participar en 'Dragon Ball'

Otros de sus trabajos fueron prestando su voz para Shredder en la primera serie animada de Las Tortugas Ninja, el padre de Dexter en El laboratorio de Dexter, Don Justo Bolsa en Coraje, el perro cobarde, Cassios en Los Caballeros del Zodiaco y a la tortuga de mar compañera del Maestro Roshi en Dragon Ball.

También dobló la voz de Austin Powers, Alebrije en La leyenda de la Llorona, del Charro Negri y de la Nahuala y Al en Toy Story 2.

Hermán perdió la vida el pasado fin de semana tras estar hospitalizado por una enfermedad de columna vertebral desde finales de agosto de este mismo año.

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