Hernán Albarenque desmiente supuesto crimen en su departamento.

Hernán Albarenque se presentó en nuestro foro de Venga la Alegría para desmentir a una publicación de circulación nacional. Y es que, la mencionada revista, trascendió que el productor estuvo involucrado en el fallecimiento de una persona en su departamento.

El productor Hernán Albarenque aclaró lo qué pasó en su departamento.

Sin embargo, el productor argentino se presentó en VLA para desmentir los falsos trascendidos.

“Murió una persona en mi departamento, fue una cosa triste, hicimos lo que se tenía que hacer: llamar a una ambulancia y estar todo el día en trámites y en el MP para ser testigos de esto”, expresó el creador de contenido.

La persona tuvo un ataque, convulsionó y murió de un paro cardíaco. Uno no sabe cómo reaccionar a una situación así y llama a la ambulancia. Uno no piensa ‘va a morirse alguien en mi casa’. Es muy triste que una revista trate de convertirlo en algo morboso o feo. No tengo nada que esconder y aquí estoy

Hernán aseguró que nunca mantuvo una relación sentimental con la persona que falleció, tal y como se aseguró en la revista de circulación nacional.

Estoy aquí, estoy libre, no estoy imputado en ningún caso, no fue lo que se dijo en la revista y no me toca a mí decirlo porque no soy médico ni perito

No era mi pareja, era alguien que conocí recientemente, no conocíamos a su familia y eso hizo las cosas más engorrosas porque no sabíamos a quién llamar

¿Hernán Albarenque tomará medidas legales contra la revista que lo difamó?

Hernán Albarenque asegura que su único objetivo es estar tranquilo y que las cosas se esclarezcan.

“Lo único que quiero es estar tranquilo y que todo se aclare. Está claro porque estoy libre, me preste a declarar y a aclarar todo esto. No me estoy escondiendo y tampoco quiero justificarme de nada, no tengo por qué”, expresó en exclusiva para Venga la Alegría.

El productor argentino se siente tranquilo porque había testigos que vieron todo lo sucedido en su departamento.

Yo no quería que nadie falleciera y no hice nada para que falleciera. Espero que la autopsia salga lo más pronto posible. La verdad estoy tranquilo

Esta revista agarra todo, lo vuelve grande y feo. Estoy bien, sano y vivo, la verdad es que la malicia queda en su mala voluntad. Lo que menos me enoja es los insultos de una revista que todo exagera

