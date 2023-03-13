VIDEO: ¡Héroe anónimo! Hombre rescata a familia en incendio.

La valentía este hombre puso en riesgo su integridad para salvar a una familia que estaba en un segundo piso, ya que su hogar se estaba incendiando. La gran acción de este hombre salvó la vida de unos pequeños que estaban atrapados en el incendio, mientras que la madre pudo salir por medio de una escalera y el padre se aventó hacia un colchón que colocaron los vecinos, desde el piso donde se encontraban.

Los vecinos del lugar estaban muy preocupados por la situación, de no ser por este héroe sin capa, tal vez toda la familia hubiera perdido la vida.