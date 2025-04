La hija de Joan Sebastian ya tomó partido; ¿a quién eligió entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

La familia en general se ha mostrado muy imparcial y con bastante mesura. A lo largo de todo el conflicto directo entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón los Figueroa se han mostrado demasiado respetuosos hacia la figura de Imelda, sin embargo la mayoría se decanta por la abuela del tan mencionado José Julián. Ahora, la hija de Joan Sebastian ya definió su postura.

En general el conflicto evidentemente se ha hecho mediático, sin embargo las familias no han aparecido a realizar destrozos o escándalos (salvo el caso de la pareja de Maribel) en todo este tiempo. Y eso habla muy bien de los involucrados, que en general siempre han dicho que lo único que esperan es que el hijo de José Julián esté bien y lo más estable posible.

¿Qué dijo la hija de Joan Sebastian?

Marcelia Figueroa es una de las tres hijas de Joan Sebastian y la realidad es que se mantuvo al margen todo este tiempo. Sin declaraciones de su parte, entendía que no podía ni debía opinar en un tema tan sensible para todos los involucrados. En ese sentido, no tuvo oportunidad de evitar a la prensa y por fin habló del tema.

Aunque la charla que tuvo realmente se basó en sus proyectos recientes donde ya confirmó su participación en dos novelas, evidentemente le preguntaron de todo lo que pasa alrededor del pleito nuera y suegra. Allí Marcelia también se mantuvo en la línea del respeto, indicando que ella tiene todo el cariño, amor y soporte para Maribel Guardia. Pero así como sucede con más parte de la familia, con un total respeto hacia la figura de Imelda Garza.

Con esto queda claro que lejos del conflicto legal que existe, así como parece que Maribel e Imelda lo entendieron, esperan la resolución de las leyes para saber el futuro familiar en el que se desenvolverá el niño de siete años.

