Hija de Mariana Levy denuncia violencia de su novio, después se arrepiente.

Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, volvió a acaparar los reflectores después de publicar una serie de fotografías en las que presuntamente denunciaba ser víctima de violencia por parte de su novio, Mau Moctezuma.

“Es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en este momento @maumoctezuma”, dijo en una publicación en la se le veían algunos moretones en la mandíbula.

“La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave. Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían minimizando años de abuso, años de manipulación”, escribió Levy en su mensaje.

Paula, la hija de Mariana Levy denunció violencia por parte de su novio y al parecer, después lo desmintió pic.twitter.com/EyxdDTB1l9 — el_aca (@elaca13) May 6, 2022

Ventaneando fue de los primeros medios que reportó la publicación de Paula Levy; sin embargo, la nieta de Talina borró su mensaje y escribió uno nuevo desmintiendo la anterior publicación.

“No crean lo que ven en televisión, los medios de chismes siempre descontextualizan todo”, publicó después.

Sin embargo, su última publicación volvió a encender las alarmas, ya que dijo “siento que tengo que aclarar esto ya, hace 3 años fui víctima de violencia por una persona con la que salí y que no voy a mencionar aún por el proceso legal. Hace 2 años subí un post exhibiendo los golpes que él en su momento me llegó a dar y lo borré después. Esta persona se enojó y empezó a amenazarme con compartir unos videos míos, lleva años acosándome de diferentes cuentas de Instagram y en una de sus amenazas dijo que iba a acabar con mi relación con Mau”.

“El lunes veo que sacan los medios de chismes las fotos que me tomé cuando él me golpeó, pero editadas como las hubiera subido etiquetando a mi novio, (Mau Moctezuma), y sé que esa persona con la que salí y lleva años acosándome mandó todo eso así para perjudicar mi relación”.

Polémicas de la hija de Mariana Levy

Esta no es la primera vez que la hija de Mariana Levy está en medio de la polémica, en 2020, Paula declaró que su abuela, Talina Fernández, la había corrido de su casa, al final reconoció que se fue del domicilio de común acuerdo.

“Fue un acuerdo mutuo. Yo tomé la decisión final. Por la paz y la tranquilidad mental de las dos (lo mejor) era que yo me fuera a vivir a otro lado. (Talina) es una persona de admirar, pero también tiene 76 años y yo tengo 18 y con el coronavirus estábamos encerradas, todo el día viéndonos la cara”, declaró en aquella ocasión.

Meses después, Talina reveló que su nieta se había ido a vivir con su novio a Baja California, dicha información fue confirmada por su padre José María Fernández, mejor conocido como el ‘Pirru'.