La historia del actor de ‘Los Power Rangers’ que enfrenta pena de muerte.

Muchas personas tuvimos la oportunidad de crecer con la caricatura Power Rangers, por lo que para muchos es conocido o recordado el nombre del Skylar DeLeon, quien fue el encargado de interpretar el papel de ranger de color rojo.

Te puede interesar: Capi Pérez protagoniza VIDEO de Matisse e Intocable.

Luego de tener una prometedora carrera dentro del mundo de la actuación, ahora el protagonista de Los Power Rangers enfrenta una pena de muerte en su contra.

El actor nació el 12 de agosto de 1979, bajo el nombre de John Julius Jacobson Jr. E., su llegada a la pantalla chica fue en 1993 para ser parte de Los Power Rangers. Sin embargo, solo duró un año en el programa, ya que por diversos problemas de dinero tuvo que dejar la carrera.

Luego de estar en la actuación, pasó a ser parte de la Marina de Estados Unidos, pero luego de ausentarse sin permiso de sus superiores, ya no tuvo la oportunidad de retomar su lugar.

Las complicaciones legales para el joven actor comenzaron en el año 2000, cuando decidió cambiar su nombre y unirse en matrimonio con Jennifer Henderson.

La pareja no tenía la solvencia económica necesaria para poder sostener a sus dos hijos, por lo que tomaron la decisión de comenzar a robar, todos habían sido robos menores, pero en 2004 intentaron dar un golpe grande que cambió su destino.

Las acusaciones en contra del Power Ranger.

La pareja se hizo pasar por compradores de un yate de lujo, el anuncio había sido colocado por dos ancianos en California, Estados Unidos. Al momento que supuestamente llegaron a ver la embarcación para comprarla, obligaron a los jubilados a poner todo a su nombre.

También te puede interesar: Jason Momoa sufre accidente automovilístico: ¿Cuál esel estado?

Sin embargo, eso no fue todo, sino que el actor, su esposa y tres cómplices ataron a los ancianos al ancla del yate y los dejaron caer al mar abierto, por lo que los cuerpos nunca fueron encontrados.

Pelo visto isso vai longe. Não tem ninguém pra apurar essas coisas não? pic.twitter.com/wSjz8RCl7N — Raphael ⚡ Maiffre (@RaphaelMaiffre) July 21, 2022

Uno de sus cómplices confesó, por lo que tuvo una sentencia de 20 años, mientras que otros dos fueron sentenciado a cadena perpetua, finalmente el actor y su esposa fueron sentenciado a pena de muerte.

