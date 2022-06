¡Adiós Nodal! Con este hombre, Belinda se daría una oportunidad.

Belinda ha estado en medio de la polémica después de la conversación que filtró Christian Nodal en donde ella presuntamente le pedía dinero para arreglarse los dientes; sin embargo, hace algunos días se dejó ver a la orilla de una piscina con un misterioso hombre.

Belinda coach de La Voz Senior.

Las imágenes fueron compartidas por el peinador César Vargas, quien en su cuenta de Instagram mostró unas fotografías donde aparece la intérprete de “Luz sin gravedad” a la orilla de una alberca junto a un hombre, pero nada tendría que ver con un nuevo galán, sino más bien con escenas de su próximo video músical.

“Adelanto del próximo video de Bel. Canarias cuerpo y alma”, escribió Vargas sobre el video donde etiquetó a Belinda.

Actualmente, Belinda se encuentra viviendo en España por cuestiones de trabajo ya que está grabando algunas escenas de la serie “Bienvenidos a Edén”, donde interpreta a África.

En lo que respecta al tema del corazón, la cantante española no tiene en mente iniciar una relación, así lo declaró hace algunos días en Ventaneando: “Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento, pero todos los te la serie son amigos. Traigo a 4 que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más. Cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”.

En aquel entonces, Beli se negó a revelar las cualidades que busca en un hombre. “¡Ay, madre mía! Es que es en lo último que pienso… prefiero ni hablar de ese tema, no tengo nada que decir. Estoy trabajando mucho y no tengo tiempo de otras cosas”.

Lo que dijo Padme Vidente sobre Belinda

Nuestra vidente de cabecera señaló que Belinda está sanando su corazón y aseguró que próximamente abrirá su corazón con el modelo y motivador Dean Pelić, quien es un ferviente admirador de la cantante pues en las publicaciones de ella suele colocar emojis.

“Los vamos a ver hacer una pareja maravillosa, él por supuesto va a saber cómo encaminarla al amor, aunque su corazón va a seguir todavía latiendo por Nodal, porque ellos son un alma gemela que ni aun con la brujería los van a poder separar”.