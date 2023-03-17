VIDEO: ¡Se colgó de una rama como chango y se dio un tremendo azotón!
Este joven tomó un merecido descanso, pero no uno común, aprovechando el momento y la naturaleza decidió descansar en el tronco de un árbol.
Todos merecemos un pequeño descanso después de una larga jornada laboral, pero este hombre quiso aprovechar el suyo en pleno lugar de trabajo, y se subió a un árbol a reposar un momento. Estaba muy despreocupado de la vida, hasta que le hablaron para que regresará a trabajar y al querer bajar creyó que balanceándose sería la forma más útil y rápida de bajar, así que sin pensarlo se balanceo cual chango, pero la frágil rama no soportó su peso y se desprendió completamente del tronco, dejando al joven caer de espaldas.
Te puede interesar: ¡Bailaba al ritmo de su canción favorita y se fue al piso!
Lo que queda claro, es que ese descanso lo recordará siempre porque se llevó un fuerte azotón que tal vez dolerá un par de días.
💥 - Déjame que estoy entrenando para camuflaje, me echaré algo de follaje 🍂🍂 pic.twitter.com/9jtPRPR8PC— 🔶 𝗣𝗨𝗦𝗛 Ⓡ🔶👊🏻🔞 (@Push_Tuitero) January 29, 2023