Un hombre se enamoró de una fichera y quiso dejar a su esposa.

Un hombre estaba seguro de que había encontrado el amor con una fichera que conoció en una cantina. A pesar de llevar varios años con su esposa, él se dio cuenta de que ya no quería estar con ella y quiso intentar tener una nueva oportunidad en el amor, pero las cosas no eran como él pensaba. La mujer que conoció en la cantina lo rechazó y reveló la verdad entre los dos.

Un hombre estaba muy afligido porque su matrimonio no funcionaba. Se dio cuenta de que ya no convivía con su esposa y no la encontraba atractiva. Por su trabajo, él conoció a varias mujeres y también le gustaba irse de fiesta a las cantinas. Fue en ese lugar que conoció a una fichera y el flechazo fue inmediato. Comenzó a comprarle regalos e incluso a hacerle la despensa. Él estaba impaciente por decirle a su esposa que todo había acabado.

La esposa de este hombre no sabía nada de esto. Ella se la pasaba trabajando en un puesto de quesadillas que había puesto para ayudar en casa y que su esposo no tuviera toda la responsabilidad, además de que él le decía que el dinero no alcanzaba (aunque esto fuera porque él se la pasaba en las cantinas). Cuando se enteró de que su esposo tenía a otra mujer, ella estalló y no supo qué hacer. Confrontó a su esposo, y él le respondió que ya no quería estar a su lado.

Me enamoré en un burdel. | Programa del 15 de diciembre del 2022

La madre de este hombre sabía muy bien lo que estaba pasando. Su hijo jamás le ocultó que se había enamorado y que ya no quería estar con su esposa, y peor aún, la suegra pensaba que todo esto había pasado por la culpa de su nuera y por la falta de atención que había tenido con su matrimonio y con su esposo. Ella quería que dejara en paz a su hijo.

El compadre de este hombre también sabía todo lo que estaba pasando. Para él, su compadre estaba haciendo una gran tontería, porque iba a abandonar a su esposa y a su familia por una mujer que no valía la pena. Además, mencionó que él fue a investigar si la otra mujer decía la verdad o solamente eran ideas de su compadre.

Pero para responder esto llegó la otra mujer. Muy segura, ella negó tener cualquier tipo de relación con el hombre casado. Él le dijo varias veces que la amaba e incluso llegó a hincarse frente a ella, a lo que ella lo rechazó y le dejó claro que solamente era un cliente, no otra cosa. Además, aseguró que seguía manteniendo contacto con él por mero interés.