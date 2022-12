Su esposa lo engañó y él quiere que pague por ser infiel.

Un hombre descubrió que su esposa le fue infiel. Él, lleno de ira y de enojo, quería que ella pagara por su error y su engaño, ya que hizo parecer que no le importó nada en absoluto, ni siquiera un pequeño hijo que tuvieron juntos. Ahora, él no quiere que no quede impune, e incluso pensó en separar a su hijo totalmente de su madre.

Este hombre es un transportista. Él solamente demostró tener enojo contra la mujer con la que se casó, y por momentos parecía que estaba cegado por la ira. También mencionó que su esposa, al serle infiel, perdió todos los derechos con su hijo, aunque algunos especialistas aclararon que no necesariamente tendría que ser así.

La esposa también tuvo su oportunidad de relatar la versión de los hechos. Ella nunca negó que le fue infiel a su esposo, ya que él la “atrapó” en su propia casa. Aunque también reveló que tuvo una reacción bastante violenta y tuvo miedo, por eso salió corriendo y huyó con su madre. Ahora quiere recuperar a su hijo a toda costa, aunque su ex-pareja ya no quiera que el pequeño esté cerca. A pesar de su error, ella está dispuesta a todo para poder regresar con su hijo.

Mi mujer me engañó y ahora quiero que pague. | Programa 5 diciembre 2022

La madre de este hombre reveló cómo ha estado el pequeño desde que sus padres se separaron. Ella es la que cuida al pequeño desde que sus padres no están juntos, y tampoco quiere que regrese con su madre. Para ella, su ex-nuera es una cualquiera por haberle sido infiel a su padre. Además, afirma que es una mala madre y que su interés no es genuino ni de corazón. Dijo que su nuera nunca buscó a su nieto, aunque ella le respondió que no ha podido porque tanto ella como su ex-pareja no le permiten estar cerca de su hijo.

La ex-suegra de este hombre también tuvo su oportunidad para hablar. Ella tenía un papel más neutral durante toda la discusión, porque más allá de querer que su hija se reconcilie o no con su ex, solamente quiere que su nieto pueda estar también con su madre. Sabe que su hija hizo mal al ser infiel, pero tampoco cree que se le deba tratar como una criminal por un pequeño error.

La hermana de este hombre jugó un papel muy importante en esta pelea. Ella hizo una fuerte revelación y desmintió varias cosas que dijeron su hermano y su propia madre. Ellos dos se han propuesto el llenarle a su sobrino la cabeza de cosas malas acerca de su madre.