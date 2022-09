Hombre murió durante 20 minutos, contó lo que vio en el “más allá”.

Hay muchas veces que se afirma que una vez que nos vamos de este mundo suceden cosas impactantes. Este es un caso interesante para contar debido a que un hombre murió durante 20 minutos y contó lo que vio en el “más allá”.

El protagonista de esta historia es Scott Drummond, un hombre que cuando tenía 28 años ingresó al quirófano luego de lastimarse un dedo mientras esquiaba. Hasta ese momento no había sucedido nada particularmente grave, pero una de las enfermeras que lo atendía cometió un error durante el debido procedimiento y fue declarado muerto por el personal sanitario.

¿Cómo fue que el hombre murió durante 20 minutos y qué vio en el “más allá”?

A partir del error de la mujer, Scott fue perdiendo el conocimiento, pero antes de ceder completamente la escuchó decir “lo maté”. Durante los siguientes 20 minutos el hombre estuvo muerto a pesar de los esfuerzos que realizaban por reanimarlo. Al comentar la experiencia, Drummond afirmó que percibió una sensación en uno de sus brazos que lo llevó a estar levitando por encima de su cuerpo.

Más precisamente dijo: “recuerdo tan vívidamente que no podía mirar hacia atrás. Y en un abrir y cerrar de ojos estaba parado en un campo de flores. Y la persona que estaba conmigo estaba justo a mi lado, pero no podía verla”. Tras ser declarado muerto, observó cada uno de los puntos de sutura que le pusieron en el pulgar, así como árboles grandes y altos completamente inusuales, con un tronco largo con hojas en la parte superior. Scott también sintió estar acompañado por Dios y ver una nube, luego de la cual, un brazo lo atravesó y le dijo que no era su hora de partir al más allá.

Ahora se dedica a compartir su historia con el fin de que otras personas realicen cambios importantes en sus vidas y tiendan a revalorizar hechos o situaciones que antes no se valorizaban tanto como correspondía. En sus palabras, él considera que la familia ha pasado a ocupar un espacio más trascendente, algo que a la fecha considera que ha sido y es muy importante para su vida diaria.

