Horóscopo de hoy Tauro jueves 21 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro y los Ángeles

Samael te aporta tranquilidad de espíritu; uno de los grandes regalos angelicales.

Tauro en la vida

A partir del estado de serenidad siempre puedes sentir la abundancia. Serenidad significa que ofrecemos nuestros retos a Dios, ya que lo divino siempre nos aportará una solución en forma de milagro.

Desarrolla una fe visionaria en el ideal de la serenidad, en lugar de seguir ciegamente los paradigmas del ego que te conducen a los retos. La serenidad es nuestro estado mental natural cuando nos rendimos a la elegancia, por lo tanto, canta "Ra Ma Da Sah, Sah Say So Hung" para llevar los elementos de tu ser hacia el interior de la belleza.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!